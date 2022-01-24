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Происшествия

Двух подростков задержали по подозрению в убийстве семьи под Омском

В Омской области задержали двух подростков по подозрению в убийстве семьи из села Юрьевка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Дом убитой семьи.
Дом убитой семьи.
sledcom.ru

Задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. При этом девочка является дочерью убитой женщины, заявил инсайдер.

Школьница, по его данным, рассказала своему парню про 38-летнего отчима, который якобы приставал к ней. Молодой человек решил расправиться с мужчиной.

Как сообщалось ранее, при этом также были убиты 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. Их нашли с ножевыми ранениями.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Омскую область криминалистов центрального аппарата.

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