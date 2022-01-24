Двух подростков задержали по подозрению в убийстве семьи под Омском

В Омской области задержали двух подростков по подозрению в убийстве семьи из села Юрьевка, пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. При этом девочка является дочерью убитой женщины, заявил инсайдер.

Школьница, по его данным, рассказала своему парню про 38-летнего отчима, который якобы приставал к ней. Молодой человек решил расправиться с мужчиной.

Как сообщалось ранее, при этом также были убиты 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. Их нашли с ножевыми ранениями.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Омскую область криминалистов центрального аппарата.