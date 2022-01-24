Двух подростков задержали по подозрению в убийстве семьи под Омском

Задержаны 14-летняя девочка и ее 17-летний знакомый. При этом девочка является дочерью убитой женщины, заявил инсайдер.
Школьница, по его данным, рассказала своему парню про 38-летнего отчима, который якобы приставал к ней. Молодой человек решил расправиться с мужчиной.
Как сообщалось ранее, при этом также были убиты 35-летняя женщина и 10-летний ребенок. Их нашли с ножевыми ранениями.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Омскую область криминалистов центрального аппарата.