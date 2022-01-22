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Происшествия

Семью из трех человек зарезали под Омском

Ночью, 22 января, в селе Юрьевка в Омской области неизвестный проник в частный дом и зарезал мужчину, женщину и девочку 2011 года рождения.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

По информации областного УМВД, погибшим взрослым было 35 и 38 лет.

Еще двое детей успели убежать к соседям и остались живы, отмечает портал Оm.1.ru

На место происшествия выехал первый зампрокурора области Андрей Хамошин и прокурор района.

Данная семья на профилактическом учете не состоит, жалоб со стороны соседей и родственников не поступало, по месту жительства характеризуется положительно, отмечает «Вечерний Омск» со ссылкой на полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ («убийство двух и более лиц»).

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