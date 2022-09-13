13 сентября
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Происшествия

Двух сестер-закладчиц задержали в Барнауле

Двух жительниц Барнаула 20 и 19 лет задержали при попытке сбыта партии синтетических наркотиков весом более 50 граммов, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайском краю.

Двух сестер-закладчиц задержали в Барнауле
Двух сестер-закладчиц задержали в Барнауле
ГУ МВД по Алтайскому краю

Оперативники обнаружили в рюкзаке и сумке девушек 19 свертков с запрещенными веществами.

В ведомстве уточняют, что одозреваемые планировали сделать серию закладок в краевой столице в течение «рабочего дня».

По месту проживания обвиняемых изъяли 19 закладок и сотовые телефоны, с помощью которых они договаривались о сделках.

Установлено, что сестры увидели объявление о подработке «закладчицами» в интернете. Они получили партию синтетических наркотиков, расфасовали их по пакетам и собирались разложить по тайникам.

«После задержания они дали признательные показания. В отношении обеих избрана мера пресечения — арест. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 228.1 УК РФ (Приготовление к незаконному производству, сбыту или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в крупном размере)», — подчеркивают в МВД.

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