Двух жителей Барнаула будут судить за вооруженное нападение в Горном Алтае

В начале января 2020 года 44-летний обвиняемый рассказал своему подельнику, что в одном из жилых домов Горно-Алтайска хранится крупная сумма денег. Сообщники приняли решение их похитить. В республиканскую столицу они прибыли на личном автомобиле в ночь с 26 на 27 января.
Пособник показал злоумышленнику дом, где хранятся деньги, и тот немедленно начал ломать входную дверь. Однако задача оказалась не из легких. Мужчина ни с чем вернулся в автомобиль и решил вновь попытать счастья утром, когда проживающие в доме куда-нибудь уйдут.
27 января мужчина вновь попытался проникнуть в дом. В этот момент из дома вышла 16-летняя девочка, дочь хозяйки. Преступник, брызнул в нее из газового баллончика и проник в дом, где находилась 45-летняя мать девочки.
В нее он тоже брызнул из газового баллончика, кроме того, не менее двух раз ударил женщину ножом в область груди и в левую ногу.
Потерпевшие тем не менее оказали отчаянное сопротивление. Им удалось вытолкнуть грабителя из дома, и тот сразу же скрылся с места преступления и совместно с пособником выехал за пределы республики.
Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.