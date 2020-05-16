Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 мая 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Двух жителей Барнаула будут судить за вооруженное нападение в Горном Алтае

Два жителя Барнаула предстанут перед судом за разбой и покушение на кражу, пишут Новости Горного Алтая.

Газовый баллончик.
Газовый баллончик.
lifun.ru

В начале января 2020 года 44-летний обвиняемый рассказал своему подельнику, что в одном из жилых домов Горно-Алтайска хранится крупная сумма денег. Сообщники приняли решение их похитить. В республиканскую столицу они прибыли на личном автомобиле в ночь с 26 на 27 января.

Пособник показал злоумышленнику дом, где хранятся деньги, и тот немедленно начал ломать входную дверь. Однако задача оказалась не из легких. Мужчина ни с чем вернулся в автомобиль и решил вновь попытать счастья утром, когда проживающие в доме куда-нибудь уйдут.

27 января мужчина вновь попытался проникнуть в дом. В этот момент из дома вышла 16-летняя девочка, дочь хозяйки. Преступник, брызнул в нее из газового баллончика и проник в дом, где находилась 45-летняя мать девочки.

В нее он тоже брызнул из газового баллончика, кроме того, не менее двух раз ударил женщину ножом в область груди и в левую ногу.

Потерпевшие тем не менее оказали отчаянное сопротивление. Им удалось вытолкнуть грабителя из дома, и тот сразу же скрылся с места преступления и совместно с пособником выехал за пределы республики.

Следствием собрана достаточная доказательная база, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость