Двухлетний малыш провел почти неделю рядом с телом своей матери

Соцслужбы Удмуртии во время проверки одиноких женщин с детьми в одной из квартир обнаружили двухлетнего ребенка, чья мать скончалась пять дней назад от пневмонии, рассказал в своем Facebook глава региона Александр Бречалов.

Стоит отметить, что проверка жилищ одиноких матерей была организована после трагедии в городе Можга, где 13-летний подросток-инвалид погиб после смерти матери. Ребенок пытался привлечь соседей — он открыл кран, но упал с инвалидной коляски и умер от переохлаждения.

Квартира была затоплена водой, но этого никто не заметил, так как жилье расположено на первом этаже. Тело 51-летней женщины пролежало около недели, а мальчика — сутки.

Бречалов написал, что после этого происшествия по его поручению по всей республике проверили места, где потенциально могла повториться трагедия.

«В ходе одной из таких проверок представители соцслужбы не смогли попасть в квартиру в Ижевске, где проживала одинокая мама с ребенком. Приняли решение взламывать дверь. Успели. Спасли жизнь двухлетнему малышу, чья мама умерла от пневмонии пять дней назад», — написал Бречалов.

Следственный комитет. Анна Зайкова

Глава Удмуртии подчеркнул, что этот инцидент заставил пересмотреть в регионе подходы к работе соцслужб.

«Сегодня успели, но завтра все может быть по-другому. Выводы будут сделаны, проанализированы и пересмотрены регламенты профильных служб», — написал Бречалов и попросил всех проявить внимательность к соседям.

«Если вы слышите, как за стеной плачет ребенок, если одинокая мама вдруг перестала появляться на детской площадке, а бабушка, с которой вы здоровались по утрам, куда-то пропала — выясните, что произошло. Это может спасти жизнь», — обратился глава региона к жителям.