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Происшествия

В Новосибирске двухлетняя девочка упала с пятого этажа и погибла

4 июня в Заельцовском районе Новосибирска двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа. Ребенок получил травмы, несовместимые с жизнью, сообщает sib.fm со ссылкой на пресс-службу СУ СК РФ по Новосибирской области.

Окно, шторы.
Окно, шторы.
СС0

Сообщается, что сначала ребенка пытались реанимировать в автомобиле скорой помощи, затем доставили в больницу. «Девочку спасти не удалось. Сейчас следователи проводят проверку и устанавливают причины», — рассказал корреспонденту «Сиб.фм» старший помощник руководителя СУ СК РФ по взаимодействию со СМИ Дмитрий Чечулин.

Как отмечает издание, в июне произошло сразу несколько подобных случаев в Новосибирской области. Дети, которых оставили без присмотра, забирались на подоконники и из-за плохо закрепленных москитных сеток падали из окон.

Ранее, 25 июня, в Бийске из окна квартиры выпал трехлетний ребенок. Мальчика отвезли в больницу — он получил телесные повреждения, но его жизни ничего не угрожает.

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