Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
29 марта -2°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Двухлетняя девочка в Алтайском крае умерла после падения в чан с кипятком

Дело о гибели двухлетней девочки от ожогов после падения в чан с кипятком передали на рассмотрение суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

"Скорая помощь".
"Скорая помощь".
Михаил Хаустов

44-летняя мать девочки обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла в январе. Девочка поскользнулась и упала в чан с кипятком. Она получила термический ожог площадью около 30% тела.

«Мать своевременно не стала оказывать медицинскую помощь ребенку. На следующий день ребенок скончался», — рассказали в прокуратуре.

Известно, что лишь утром следующего дня после инцидента мать ребенка обратилась в скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть девочки.

Следователи установили, что женщина одна воспитывала четырех детей. Семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная не состоит.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью, добавили в Следственном комитете.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость