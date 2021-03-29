Двухлетняя девочка в Алтайском крае умерла после падения в чан с кипятком

Дело о гибели двухлетней девочки от ожогов после падения в чан с кипятком передали на рассмотрение суда, сообщили в пресс-службе прокуратуры Алтайского края.

44-летняя мать девочки обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Трагедия произошла в январе. Девочка поскользнулась и упала в чан с кипятком. Она получила термический ожог площадью около 30% тела.

«Мать своевременно не стала оказывать медицинскую помощь ребенку. На следующий день ребенок скончался», — рассказали в прокуратуре.

Известно, что лишь утром следующего дня после инцидента мать ребенка обратилась в скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть девочки.

Следователи установили, что женщина одна воспитывала четырех детей. Семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная не состоит.

В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью, добавили в Следственном комитете.