Двухлетняя девочка в Алтайском крае умерла после падения в чан с кипятком

44-летняя мать девочки обвиняется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Трагедия произошла в январе. Девочка поскользнулась и упала в чан с кипятком. Она получила термический ожог площадью около 30% тела.
«Мать своевременно не стала оказывать медицинскую помощь ребенку. На следующий день ребенок скончался», — рассказали в прокуратуре.
Известно, что лишь утром следующего дня после инцидента мать ребенка обратилась в скорую, но прибывшие медики лишь констатировали смерть девочки.
Следователи установили, что женщина одна воспитывала четырех детей. Семья на учете в органах системы профилактики, как неблагополучная не состоит.
В ходе предварительного следствия обвиняемая свою вину признала полностью, добавили в Следственном комитете.