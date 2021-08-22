Дядя убитой в Тюмени восьмилетней девочки умер после падения возле стихийного мемориала

Дядя восьмилетней девочки, которая была найдена мертвой после исчезновения, скончался в Тюмени, сообщает РБК .

Известно, что мужчина упал возле стихийного мемориала и умер вечером 21 августа. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, мужчину доставили в больницу, где он скончался.

«Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в СКР.

Напомним, восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в конце июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.

Тело ребенка нашли 19 августа в двух километрах от дома.