Дядя убитой в Тюмени восьмилетней девочки умер после падения возле стихийного мемориала

Известно, что мужчина упал возле стихийного мемориала и умер вечером 21 августа. Как уточнили в региональном управлении Следственного комитета, мужчину доставили в больницу, где он скончался.
«Обстоятельства произошедшего выясняются», — сообщили в СКР.
Напомним, восьмилетняя девочка пропала в Тюмени в конце июня. Перед выходом она предупредила близких, что идет гулять. Вечером того же дня родные девочки обратились в полицию, сообщив о ее пропаже.
Тело ребенка нашли 19 августа в двух километрах от дома.