Единоросса и главу строительного комитета новосибирского заксобрания поместили в изолятор

Морозов задержан и помещен в изолятор временного содержания ИВС), пишет Тайга. инфо со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По словам источника, в 2019—2020 годах Морозов, как считает следствие, помог «подконтрольному ему „Коченевскому мясокомбинату“» получить грант на 41 млн рублей от областного министерства сельского хозяйства.

По версии, деньги предназначались на строительство цеха и закупку оборудования, но проект не был полностью реализован.

Ущерб оценивается в 15 млн рублей.

В отношении Морозова возбуждено дело по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество в особо крупном размере).

Александр Морозов родился в 1958 году. С 1997 года избирается в Новосибирское заксобрание, сейчас представляет «Единую Россию». Некоторое время он возглавлял региональное отделение партии. Морозов избран по округу № 8 и возглавляет строительный комитет регионального парламента.