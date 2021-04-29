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Происшествия

Единоросса исключат из партии за жестокую охоту на волков

Депутата Курганского облсовета Дениса Хахалова исключат из партии «Единая Россия» из-за того, что в феврале он с друзьями переехал волка на снегоходе и засунул ему в пасть ружье, рассказал «Подъму» заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Волк прогуливался недалеко от кордона заповедника.
Алтайский биосферный заповедник.

Он рассказал, что жалоб на Хахалова в генсовет не поступало, там узнали о происшествии из СМИ. По словам Хинштейна, чтобы исключить Хахалова из партии, нужно собрать региональный политсовет, который примет соответствующее решение.

«Обращение в прокуратуру будет подготовлено и сегодня-завтра отправлено», — сказал Хинштейн.

В феврале Хахалов вместе с друзьями поехал на охоту в Свердловскую область. Во время нее одного из волков переехали снегоходом, а в пасть ему засунули дуло ружья и снимали все это на телефон. Видео с издевательствами на дикими животным появилось в сети. Жалобу на депутата в полицию написал департамент природных ресурсов Курганской области, пишет polit.ru. Полиция начала проверку.

Сам Хахалов утверждал, что охота была законной, у него есть лицензия, и проходила с участием пяти егерей, пишет Znak.com. И добавил, что «охота вообще дело такое… Там шкуры с животных снимают, кишки выпускают, это еще жестче».

Партийная карьера

На сайте «Единой России» указано, что Хахалову 43 года. Он получал награды, в том числе почетную грамоту Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. В сентябре 2020 года был избран депутатом Курганской областной думы седьмого созыва, до этого избирался в местную думу дважды.

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