Единоросса исключат из партии за жестокую охоту на волков

Депутата Курганского облсовета Дениса Хахалова исключат из партии «Единая Россия» из-за того, что в феврале он с друзьями переехал волка на снегоходе и засунул ему в пасть ружье, рассказал «Подъму» заместитель секретаря Генсовета партии Александр Хинштейн.

Он рассказал, что жалоб на Хахалова в генсовет не поступало, там узнали о происшествии из СМИ. По словам Хинштейна, чтобы исключить Хахалова из партии, нужно собрать региональный политсовет, который примет соответствующее решение.

«Обращение в прокуратуру будет подготовлено и сегодня-завтра отправлено», — сказал Хинштейн.

В феврале Хахалов вместе с друзьями поехал на охоту в Свердловскую область. Во время нее одного из волков переехали снегоходом, а в пасть ему засунули дуло ружья и снимали все это на телефон. Видео с издевательствами на дикими животным появилось в сети. Жалобу на депутата в полицию написал департамент природных ресурсов Курганской области, пишет polit.ru. Полиция начала проверку.

Сам Хахалов утверждал, что охота была законной, у него есть лицензия, и проходила с участием пяти егерей, пишет Znak.com. И добавил, что «охота вообще дело такое… Там шкуры с животных снимают, кишки выпускают, это еще жестче».

Партийная карьера

На сайте «Единой России» указано, что Хахалову 43 года. Он получал награды, в том числе почетную грамоту Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области. В сентябре 2020 года был избран депутатом Курганской областной думы седьмого созыва, до этого избирался в местную думу дважды.