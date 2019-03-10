СМИ: единственный выживший из группы Дятлова считал, что его друзей «зачистили»

Юрий Юдин оказался единственным выжившим туристом из группы Игоря Дятлова, погибшей в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в начале 1959 года. Он умер еще в 2016 году, но до этого успел озвучить свою версию произошедшего, которая отличалась от официальной трактовки. Вспоминает трактовку событий Юдина «Московский комсомолец».

Юрий Юдин в том походе решил набрать камней для институтской коллекции. Однако с камнями ему не повезло, да и через несколько дней он заболел —у него воспалился седалищный нерв и 28 января 1959 года ему пришлось вернуться. Это и спасло ему жизнь.

Свидетелем гибели своих товарищей он не был, но все-таки он знал их, он знал обстановку, которая происходила во время похода. Поэтому всю свою оставшуюся жизнь он посвятил разгадке тайны гибели друзей.

В 2012 году он в интервью «Комсомольской правде» озвучил свою основную версию гибели группы. По мнению Юдина его товарищи стали свидетелями сверхсекретных экспериментов. Поэтому их просто «зачистили».

«Мое мнение, что они стали жертвами зачистки. Они случайно оказались свидетелями каких-то испытаний и, подвергшись отравлению, были обречены на смерть», — заявил Юдин, добавив, что якобы следователь Иванов тоже озвучивал ему подобную версию гибели группы Дятлова. Юдин был уверен: если бы ребят погубило стихийное бедствие, из этого не сделали бы тайны.

Юрий Юдин,

из интервью «Комсомольской правде» в 2012 году:

Атмосфера в институте была напряженная. Многих опрашивали органы — куда ребята могли деться? Почему они пошли именно туда? Ведь в составе группы был француз Тибо-Бриньоль (отец Николая Тибо-Бриньоля был французом. — Прим. «КП»), секретоносители Кривонищенко и Слободин (оба выпускника УПИ работали на закрытом заводе по производству ракетоносителей. — Прим. «КП»). Кто-то даже собирал на дятловцев мерзопакостные характеристики.

Зимой 1959 года в горах Северного Урала пропали девять туристов. Когда их начали искать, спасатели обнаружили разрезанную палатку, а в радиусе 1,5 километров от неё — пять замерзших тел. Трупы остальных нашли только в мае. Почти все туристы были разуты и полураздеты.