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Происшествия

«Его наследие будет вечным»: на 79-ом году жизни умер глава концерна Samsung

Глава корейской транснациональной компании Samsung Ли Гон Хи скончался в возрасте 78 лет, — сообщает РБК.

Свеча.
Свеча.
pixabay.com

Ли Гон Хи имел серьезные проблемы со здоровьем после сердечного приступа, который перенес в 2014 году. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.

Председателем Samsung Group Ли Гон Хи стал в 1987 году. Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию.

«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о „новом управлении“ стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным», — говорится в заявлении Samsung.

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