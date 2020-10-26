«Его наследие будет вечным»: на 79-ом году жизни умер глава концерна Samsung

Ли Гон Хи имел серьезные проблемы со здоровьем после сердечного приступа, который перенес в 2014 году. Последние несколько лет он оставался формальным главой компании, а фактически Samsung руководит его сын Ли Чжэ Ену.
Председателем Samsung Group Ли Гон Хи стал в 1987 году. Под его руководством компания из небольшого корейского производителя выросла в крупную международную корпорацию.
«Председатель Ли был истинным провидцем, превратившим Samsung из местного бизнеса в ведущего мирового новатора и промышленного гиганта. Его заявление 1993 года о „новом управлении“ стало движущей силой видения компании по предоставлению лучших технологий для развития глобального общества. Его наследие будет вечным», — говорится в заявлении Samsung.