Ехали на свадьбу. 8 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

Жуткая авария с участием микроавтобуса Ford Transit и грузовика DAF FT105, в которой погибли восемь человек, произошла в Ногайском районе Дагестана. Об этом сообщает МВД республики в своем телеграм-канале .

По предварительной информации, 60-летний водитель Ford Transit вез гостей на свадьбу в Ставрополье, но уснул за рулем. В результате транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с фурой DAF.

В результате погибли 8 человек, в том числе 11-летний ребенок. Семеро погибших были пассажирами микроавтобуса, восьмой — его водителем.

С травмами различной тяжести в больницу доставлены пять человек. В их числе 73-летний гражданин Эстонии, находившийся за рулем DAF.

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Ранее сообщалось, что серьезная авария с участием бензовоза произошла 19 августа на 270 км Чуйского тракта в Косихинском районе Алтайского края.