Ехали на свадьбу. 8 человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Дагестане

По предварительной информации, 60-летний водитель Ford Transit вез гостей на свадьбу в Ставрополье, но уснул за рулем. В результате транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с фурой DAF.
В результате погибли 8 человек, в том числе 11-летний ребенок. Семеро погибших были пассажирами микроавтобуса, восьмой — его водителем.
С травмами различной тяжести в больницу доставлены пять человек. В их числе 73-летний гражданин Эстонии, находившийся за рулем DAF.
Ранее сообщалось, что серьезная авария с участием бензовоза произошла 19 августа на 270 км Чуйского тракта в Косихинском районе Алтайского края.