Экс-депутат Госдумы обвинил генерала МВД в вымогательстве миллиона долларов

В своем заявлении экс-парламентарий утверждает, что в 2018 году полицейский потребовал у него деньги за передачу ему на ответственное хранение акций Владивостокского торгового морского порта, которые находились под арестом по делу о мошенничестве.
Расследованием этого дела занимался СД.
На допросе в ходе проверки Краковский подтвердил встречу с Маевским, на которой также присутствовал следователь, занимавшийся делом Магомедовых. Разговора о деньгах не было.
Сейчас ценные бумаги являются единственным активом, оставшимся в настоящее время у Магомедовых, и в случае обвинительного приговора акции пойдут на покрытие ущерба по делу.
Адвокат Николай Ушаков, защищающий генерала, отметил, что Маевского сейчас судят по обвинению в вымогательстве 37,5 млн долларов у владельцев Альфа-банка, пишет Lenta.ru.
Своим заявлением против Краковского бывший депутат пытается «выторговать себе поблажки», поскольку его обвинения ничем не подтверждены, считает адвокат.