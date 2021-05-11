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Происшествия

Экс-депутат Госдумы обвинил генерала МВД в вымогательстве миллиона долларов

Следственный комитет России (СКР) начал проверку в отношении бывшего замначальника следственного департамента (СД) МВД генерал-майора юстиции Александра Краковского, которого бывший депутат Госдумы Леонид Маевский обвинил в вымогательстве у него одного миллиона долларов, пишет «Коммерсантъ».

Следственный комитет.
Следственный комитет.
Анна Зайкова

В своем заявлении экс-парламентарий утверждает, что в 2018 году полицейский потребовал у него деньги за передачу ему на ответственное хранение акций Владивостокского торгового морского порта, которые находились под арестом по делу о мошенничестве.

Расследованием этого дела занимался СД.

На допросе в ходе проверки Краковский подтвердил встречу с Маевским, на которой также присутствовал следователь, занимавшийся делом Магомедовых. Разговора о деньгах не было.

Сейчас ценные бумаги являются единственным активом, оставшимся в настоящее время у Магомедовых, и в случае обвинительного приговора акции пойдут на покрытие ущерба по делу.

Адвокат Николай Ушаков, защищающий генерала, отметил, что Маевского сейчас судят по обвинению в вымогательстве 37,5 млн долларов у владельцев Альфа-банка, пишет Lenta.ru.

Своим заявлением против Краковского бывший депутат пытается «выторговать себе поблажки», поскольку его обвинения ничем не подтверждены, считает адвокат.

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