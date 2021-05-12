12 мая
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Происшествия

Экс-депутата горсобрания Новосибирска убили на даче

Вечером 10 мая на даче в поселке «Бердский перекат» был убит Иван Митряшин — экс-депутат горсовета Новосибирска и бывший начальник ГУБО, передает «Коммерсант». По данным следствия, трагедия произошла в результате бытовой ссоры.

Нож, убийство.
Нож, убийство.
CC0

Как сообщает Следком, вечером 10 мая Иван Митряшин находился в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» в Новосибирской области. Там между ним и 50-летним хозяином дачи произошла ссора.

В итоге хозяин дачи нанес Митряшину множественные удары по голове и туловищу, затем схватил нож и стал бить им жертву по ногам.

«После произошедшего очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных ранений скончался», — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость