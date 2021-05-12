Экс-депутата горсобрания Новосибирска убили на даче

Вечером 10 мая на даче в поселке «Бердский перекат» был убит Иван Митряшин — экс-депутат горсовета Новосибирска и бывший начальник ГУБО, передает «Коммерсант». По данным следствия, трагедия произошла в результате бытовой ссоры.

Как сообщает Следком, вечером 10 мая Иван Митряшин находился в гостях у знакомых в дачном обществе «Бердский перекат» в Новосибирской области. Там между ним и 50-летним хозяином дачи произошла ссора.

В итоге хозяин дачи нанес Митряшину множественные удары по голове и туловищу, затем схватил нож и стал бить им жертву по ногам.

«После произошедшего очевидцы конфликта вызвали скорую помощь, потерпевший был доставлен в лечебное учреждение, где от полученных ранений скончался», — сообщает СУ СКР по Новосибирской области.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время суд рассмотрит ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).