Экс-директор барнаульской похоронной службы и его отец-ритуальщик попались на незаконном бизнесе

Бывшего руководителя МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталия Иконникова и его отца, работающего специалистом по оказанию ритуальных услуг в фирме «Сибинтекс», признали виновными в незаконном предпринимательстве. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, в 2018—2020 годах родственники начали вместе оказывать барнаульцам ритуальные услуги, но регистрировать юридическое лицо не стали. Для выполнения работ они использовали ресурсы МУПа.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 9,8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчины признали свою вину. На их имущество стоимостью более 4,7 млн рублей наложен арест.

Суд уже рассмотрел дело и назначил наказание: по 200 тыс. рублей штрафа каждому.

Виталий Иконников возглавлял похоронную службу Барнаула с 2016 года.

С 30 июня 2020 года руководителем значится Владислав Колчин.