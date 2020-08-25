Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 августа 19°C
Происшествия

Экс-директор барнаульской похоронной службы и его отец-ритуальщик попались на незаконном бизнесе

Бывшего руководителя МУП «Специализированная похоронная служба Барнаула» Виталия Иконникова и его отца, работающего специалистом по оказанию ритуальных услуг в фирме «Сибинтекс», признали виновными в незаконном предпринимательстве. Об этом рассказали в СУ СКР по Алтайскому краю.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
Анна Зайкова

По версии следствия, в 2018—2020 годах родственники начали вместе оказывать барнаульцам ритуальные услуги, но регистрировать юридическое лицо не стали. Для выполнения работ они использовали ресурсы МУПа.

Доход от незаконной предпринимательской деятельности превысил 9,8 млн рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Мужчины признали свою вину. На их имущество стоимостью более 4,7 млн рублей наложен арест.

Суд уже рассмотрел дело и назначил наказание: по 200 тыс. рублей штрафа каждому.

Виталий Иконников возглавлял похоронную службу Барнаула с 2016 года.

С 30 июня 2020 года руководителем значится Владислав Колчин.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость