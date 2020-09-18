Экс-директор НИИ Лисавенко может сесть в тюрьму на 10 лет за махинации с саженцами

С 2016 по 2018 годы, занимая различные должности в НИИС, обвиняемый существенно занижал количество выращенных саженцев и умышленно укрывая их от бухгалтерского учета. Затем он продавал неучтенный товар третьим лицам.
«В результате мошеннических действий директора, Институту был причинен ущерб в размере более 3 млн 800 тысяч рублей, что является особо крупным размером», — отметили в СК.
Свою вину экс-руководитель признал полностью.
Уголовное дело направили в суд. На автомобиль обвиняемого наложили арест.
По данной статье грозит наказание до 10 лет.