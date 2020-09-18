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18 сентября
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Происшествия

Экс-директор НИИ Лисавенко может сесть в тюрьму на 10 лет за махинации с саженцами

Бывший директор научно исследовательского института садоводства Сибири им. М.А. Лисавенко обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Ярмарка рассады и саженцев.
Ярмарка рассады и саженцев.
Анна Зайкова

С 2016 по 2018 годы, занимая различные должности в НИИС, обвиняемый существенно занижал количество выращенных саженцев и умышленно укрывая их от бухгалтерского учета. Затем он продавал неучтенный товар третьим лицам.

«В результате мошеннических действий директора, Институту был причинен ущерб в размере более 3 млн 800 тысяч рублей, что является особо крупным размером», — отметили в СК.

Свою вину экс-руководитель признал полностью.

Уголовное дело направили в суд. На автомобиль обвиняемого наложили арест.

По данной статье грозит наказание до 10 лет.

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