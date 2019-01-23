Экс-директора компании депутата АКЗС осудили за хищение 43 млн рублей

По данным следствия, с 2012 по 2016 год директор вместе с учредителем УК присваивала деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечисляли в счет оплаты за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим организациям.
По подложным документам деньги переводили на счета подконтрольных Обществу аффилированных компаний, после чего обналичивали, — отмечают в ведомстве
За три с половиной года обвиняемая и учредитель управляющей компании похитили более 43 млн рублей. Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Экс-директор УК полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке.
Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, удовлетворили исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного ущерба в полном объеме.
Также фигурантом дела является учредитель УК. Речь идет о депутате АКЗС Андрее Волкове, подтвердили два источника altapress.ru. Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела.