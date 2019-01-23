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Экс-директора компании депутата АКЗС осудили за хищение 43 млн рублей

Бывшую директора одной из управляющих компаний Барнаула признали виновной в присвоении и растрате денег, перечисляемых для ресурсоснабжающих организаций, пишет СУ СКР по Алтайскому краю. Также по делу проходит учредитель компании. По данным altapress.ru, речь идет о депутате АКЗС Андрее Волкове.

Суд, правосудие.
Суд, правосудие.
Открытые источники в Интернете (СС0)

По данным следствия, с 2012 по 2016 год директор вместе с учредителем УК присваивала деньги жильцов многоквартирных домов и владельцев нежилых помещений, которые перечисляли в счет оплаты за услуги ЖКХ ресурсоснабжающим организациям.

По подложным документам деньги переводили на счета подконтрольных Обществу аффилированных компаний, после чего обналичивали, — отмечают в ведомстве

За три с половиной года обвиняемая и учредитель управляющей компании похитили более 43 млн рублей. Преступление выявили оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Экс-директор УК полностью признала вину в содеянном и заключила досудебное соглашение. Уголовное дело в отношении нее выделили в отдельное производство и рассмотрели в особом порядке.

Суд приговорил женщину к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Кроме того, удовлетворили исковые требования ресурсоснабжающих предприятий на возмещение причиненного ущерба в полном объеме.

Также фигурантом дела является учредитель УК. Речь идет о депутате АКЗС Андрее Волкове, подтвердили два источника altapress.ru. Сейчас он знакомится с материалами уголовного дела.

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