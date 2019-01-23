Экс-директора компании депутата АКЗС осудили за хищение 43 млн рублей

Бывшую директора одной из управляющих компаний Барнаула признали виновной в присвоении и растрате денег, перечисляемых для ресурсоснабжающих организаций, пишет СУ СКР по Алтайскому краю. Также по делу проходит учредитель компании. По данным altapress.ru, речь идет о депутате АКЗС Андрее Волкове.