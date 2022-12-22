Экс-глава Роскосмоса пострадал при обстреле в Донецке

Рогозин пострадал при обстреле в гостинице Донецка. Там проживала группа военных советников.
Бывший глава Роскосмоса получил ранение в спину. Его госпитализировали. По словам помощника, угрозы его жизни нет.
«Травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица», — отметил собеседник.
Предварительно, удары наносили высокоточными боеприпасами. Предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar.
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