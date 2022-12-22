22 декабря
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Происшествия

Экс-глава Роскосмоса пострадал при обстреле в Донецке

Экс-глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пострадал при обстреле в Донецке, сообщил РИА Новости его помощник.

Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
Заместитель председателя правительства Дмитрий Рогозин.
kremlin.ru

Рогозин пострадал при обстреле в гостинице Донецка. Там проживала группа военных советников.

Бывший глава Роскосмоса получил ранение в спину. Его госпитализировали. По словам помощника, угрозы его жизни нет.

«Травмы различной степени тяжести также получили сопровождавшие его лица», — отметил собеседник.

Предварительно, удары наносили высокоточными боеприпасами. Предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar.

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