Бывшему главе администрации Рубцовска грозит срок за мошенничество

Бывший глава администрации Рубцовска предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Следователи завершили расследование уголовного дела и передали материалы в суд, сообщили в краевом управлении СКР. Речь идет о Владимире Ларионове. Экс-чиновнику грозит до 10 лет лишения свободы.

В 2013 году МУП «Рубцовские тепловые сети» и одна из частных компаний заключили договор на ремонт железнодорожных подъездных путей. В результате неисполнения договорных обязательств у МУП образовалась задолженность по оплате.

Об этом в силу своей должности знал глава администрации города, но имея умысел на хищение денег, убедил директора частной фирмы передавать ему финансы за содействие в выплате долга.

Так с сентября 2013 по август 2015 года мошенническим путем Ларионов получил более 1,1 млн рублей.

Вину в содеянном он не признал. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 1,5 млн рублей.

Как уже сообщалось, в мае 2016 года Рубцовский суд вынес приговор Владимиру Ларионову. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий.

Он распорядился незаконно предоставить в социальный найм и в собственность своей подчиненной комнату из муниципального жилищного фонда. При этом он знал, что его сотрудница — не малоимущая и не нуждается в улучшении жилищных условий.