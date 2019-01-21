Бывшему главе администрации Рубцовска грозит срок за мошенничество

В 2013 году МУП «Рубцовские тепловые сети» и одна из частных компаний заключили договор на ремонт железнодорожных подъездных путей. В результате неисполнения договорных обязательств у МУП образовалась задолженность по оплате.
Об этом в силу своей должности знал глава администрации города, но имея умысел на хищение денег, убедил директора частной фирмы передавать ему финансы за содействие в выплате долга.
Так с сентября 2013 по август 2015 года мошенническим путем Ларионов получил более 1,1 млн рублей.
Вину в содеянном он не признал. На имущество обвиняемого наложили арест на сумму более 1,5 млн рублей.
Как уже сообщалось, в мае 2016 года Рубцовский суд вынес приговор Владимиру Ларионову. Чиновника признали виновным в превышении должностных полномочий.
Он распорядился незаконно предоставить в социальный найм и в собственность своей подчиненной комнату из муниципального жилищного фонда. При этом он знал, что его сотрудница — не малоимущая и не нуждается в улучшении жилищных условий.