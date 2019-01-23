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Экс-главу администрации Топчихинского района и предпринимателя осудили за мошенничество

Бывшего главу администрации Топчихинского района и местного предпринимателя признали виновными в мошенничестве, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Суд.
Суд.
открытые источники (CC0)

Следствие и суд установили, что на территории Топчихинского района находится железнодорожный подъездной путь, право собственности на который принадлежало краю. Однако правоустанавливающих документов на него не было. Об этом знали глава района и владелец угольной компании, поставляющей топливо для нужд района. Подъездной путь был нужен предпринимателю для прогона железнодорожных составов к территории подконтрольного ему общества.

Осенью 2016 года глава района поручил подчиненным изготовить документы, на основании которых в дальнейшем право собственности перешло к подставному лицу, а затем по договору купли-продажи уже передано владельцу угольной компании, — отмечают в ведомстве.

Бюджету региона был нанесен ущерб более 3 млн рублей. Уголовное дело расследовали по оперативным материалам у правления ФСБ России по Алтайскому краю.

Во время предварительного следствия бывший глава администрации не признал своей вины, утверждая, что действовал только в интересах района. Предприниматель же оказал активное содействие следствию, а также возместил причиненный материальный ущерб.

Суд приговорил бывшего главу районной администрации к 4 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа 800 тысяч рублей. Предпринимателю назначили наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы условно с выплатой штрафа 200 тысяч рублей.

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