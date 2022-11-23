Экс-главу Калманского района обвиняют в хищении бюджетных денег

Экс-главе Калманского района Сергею Бунету предъявили обвинение в хищении бюджетных средств в сумме 617,3 тыс. рублей, пишет «Толк» со ссылкой на прокуратуру Алтайского края.

По информации надзорного ведомства, обвинение предъявили по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения или в крупном размере».

Прокуратура также сообщила, что обвинение предъявили Бунету в ходе расследования по другому уголовному делу — по ч. 3 ст. 160 УК РФ, возбужденное в январе 2022 года по сообщению о растрате 753,2 тыс. бюджетных рублей.

Расследование еще не завершено. Напомним, 12 ноября глава Карманского района ушел в отставку и стал фигурантом уголовного дела о присвоении премий самому себе.