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Происшествия

Экс-губернатору Фургалу не могут предъявить обвинения в убийстве

Бывшему губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу, который два месяца находится в СИЗО, не могут предъявить обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори.

Митинги в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала
Митинги в Хабаровском крае в поддержку задержанного губернатора Сергея Фургала
Аккаунт Константина Рыжова в твиттере

Еще 15 лет назад отдел горпрокуратуры Хабаровска признал Фургала непричастным к преступлению. Отменить это решение теперь сможет только Мосгорсуд.

Бизнесмен был расстрелян в 2004 году в центре Хабаровска после затяжного конфликта с Фургалом из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий, пишет «Коммерсантъ».

Версия и отсутствие доказательств

По версии СКР, после того как Зоря в суде доказал свои права на цех, Фургал решил физически устранить конкурента.

Однако обвинить экс-губернатора в этом преступлении невозможно.

Как пояснила представитель СКР Светлана Петренко, сразу после убийства Фургала с его напарником Николаем Мистрюковым задержали, но спустя два дня отпустили из-за отсутствия доказательств, пишет ura.ru.

Лояльность

Неофициально близкие к расследованию источники сообщили, что лояльность хабаровских следователей к Фургалу имела коррупционную подоплеку. Говорят, что он выплачивал силовикам чуть ли не зарплату, заставляя скрывать улики и оказывать давление на свидетелей.

В поддержку арестованного экс-губернатора в Хабаровске проходили многочисленные акции протеста.

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