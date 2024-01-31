31 января
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Происшествия

Экс-мэра Ярового освободили от наказания за аварию на ТЭЦ

Яровским районным судом вынесен приговор в отношении бывшего главы города Яровое Виталия Самобочего. Его признали в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей. Во время его руководства на ТЭЦ в городе произошла серьезная авария в 2021 году.

Виталий Самобочий. Глава Ярового.
Виталий Самобочий. Глава Ярового.
Altairegion22.ru

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Алтайского края.

Напомним, в 2021 году на ТЭЦ в Яровом произошла аварийная остановка одного из котлов. За 10 суток в домах и социальных помещениях температура упала ниже нормы. В ноябре без отопления остались 12 тыс. человек.

Прокуратура обвинила мэра в халатности. Ущерб муниципальному унитарному предприятию «Яровской теплоэлектрокомплекс» оценили на сумму свыше 3,6 млн рублей.

Несмотря на непризнание вины, Виталий Самобочий осужден по ч.1 ст.293 УК РФ к штрафу в размере 70 тыс. рублей.

Одна в связи с истечением сроков давности виновный освобожден от назначенного наказания.

Приговор не вступил в законную силу.

Также на имущество Самобочего накладывали арест в сумме 860 тыс. рублей.

Ранее на той же ТЭЦ в 2023 году произошла поломка.

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