Экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели у подмосковных предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, долги других предприятий, не платившим коммунальным службам, пишет РБК.
«Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», — говорится в сообщении СК.
Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области, составляет более 14 млрд рублей.
Похищенные деньги вывели на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне. На них обвиняемые купили элитные дома в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество. Указанные преступления были совершены в 2005—2008 годах.