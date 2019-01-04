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Экс-министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил официальное обвинение экстрадированному из Франции бывшему министру финансов Подмосковья Алексею Кузнецову, сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко. Ему инкриминируют мошенничество, легализацию полученных в результате совершения преступления денег и растрата.

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arigus.tv

По данным следствия, участники организованной группы под руководством Алексея Кузнецова и его первого заместителя Валерия Носова приобрели у подмосковных предприятий, оказывающих услуги в сфере ЖКХ, долги других предприятий, не платившим коммунальным службам, пишет РБК.

«Также соучастники совершили хищение денежных средств в результате сделки купли-продажи принадлежащих ОАО «Мособлтрастинвест» обыкновенных именных бездокументарных акций общества «Росвеб» и принадлежащих ОАО «Ипотечная корпорация Московской области» денежных средств, полученных от реализации третьей серии облигаций ОАО «Московское областное ипотечное агентство», — говорится в сообщении СК.



Сумма ущерба, причиненного бюджету Московской области, составляет более 14 млрд рублей.

Похищенные деньги вывели на расчетные счета компаний-нерезидентов, зарегистрированных в оффшорной зоне. На них обвиняемые купили элитные дома в Швейцарии и Франции, дорогостоящие автомобили и другое имущество. Указанные преступления были совершены в 2005—2008 годах.

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