Экс-начальник алтайской тюрьмы устроил «блатные» условия для одного из лидеров банды «Севастопольские»

Бывший начальник ИК-2 в Республике Алтай подозревается в превышении должностных полномочий. По данным следователей, он в своих интересах решил облегчить жизнь заключенного криминального авторитета, одного из лидеров известной банды «Севастопольские».

В мае 2015 года начальник колонии приказывал подчиненным писать положительные характеристики, объявлять благодарности и снимать ранее наложенные взыскания в отношении одного из лидеров «Севастопольских», чтобы обеспечить ему право на смену вида исправительного учреждения.

Так и произошло. По ходатайству осужденного ему сменили колонию общего режима на поселение. Фактически же «севастопольский» — злостный нарушитель режима.

Следователи и оперативники УФСБ по Алтаю смогли выявить преступление и возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Отметим, что авторитет сел в тюрьму в декабре 2011 года за бандитизм и серию убийств.

Тюрьма. СС0

Группировка «Севастопольские»

Банда появилась летом 1992 года. Ее создал Ленар Речапов по кличке Узкий. В то время главарь проживал с семьей в московской гостинице «Севастополь», где бандиты развернули свой ресторанный и гостиничный бизнес. Отсюда появилось банды.

Позже, как писал «Коммерсант», Узкий объединил в своей банде несколько ОПГ Казани — «Низы», «Грязь», «Слобода», «56-й квартал» и «Чайники».

В 1994 году он объявил войну основателю казанского ОПС «Жилка» Хайдару Закирову по прозвищу Хайдер, который захотел взять под контроль весь казанский криминалитет.

Бандиты причастны к убийствам 20 человек, совершенным с 1992 по 1996 годы.

Самого Хайдера и двух его телохранителей застрелили 26 августа 1996 года в Санкт-Петербурге из снайперской винтовки, карабина CZ- 527 и автомата Калашникова.

Банда находилась в разработке с 1999 года. Задержания и аресты начались в мае 2008 года.

11 «севастопольских» получили сроки от 6 до 11 лет с отбыванием наказания в колониях общего и строгого режима, еще один получил 8 лет.