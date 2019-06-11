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Происшествия

Экс-начальник барнаульской полиции назвал «своей болью» дело маньяка, похитившего пять студенток «политеха»

Николай Турбовец, экс-глава УВД Барнаула, уходя в отставку с поста начальника Новосибирской полиции, рассказал, что считает нераскрытым дело 2000 года, когда маньяк похитил 5 студенток технического университета. Он до сих пор не уверен, что подозреваемый был виновен. Интервью с Турбовцом опубликовала «Комсомольская правда — Новосибирск».

Николай Турбовец во время штурма дома по адресу Павловский тракт, 229, самовольно захваченного дольщиками "Барнаулстроя", 27 марта 2003 года.
Николай Турбовец во время штурма дома по адресу Павловский тракт, 229, самовольно захваченного дольщиками "Барнаулстроя", 27 марта 2003 года.
Анна Зайкова

Перечисляя самые громкие дела его 35-летней Карьеры, Турбовец назвал дело студенток, вызвавшее в 2000 году небывалый резонанс. Он считает его нераскрытым.

Николай Турбовец,
экс-руководитель УВД Барнаула:

Моя боль… Вспоминается… Это ж забыть невозможно. Есть одно нераскрытое преступление, от которого у меня, скажем так, саднит. В 2000 году, я тогда был начальником УВД города Барнаула, пропадали девчонки, абитуриентки политехнического института. Пять человек. Был и подозреваемый. При проведении показаний на месте он покончил с собой. Я до сих пор не уверен, что это был он. Вот это преступление, скажем так, осталось нераскрытым, хотя была проведена громадная работа. Хоть детективы начинай писать.

Напомним, пять абитуриенток: Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова — пропали в 2000 году. Им было по 16−17 лет. Позже в лесополосе сначала обнаружили разрезанные на квадратики вещи Киргизовой, последней из пропавших абитуриенток. А еще через месяц в Калманском районе нашли ее останки. Затем нашли тела и других абитуриенток.

Основным подозреваемым был торговец обувью Александр Анисимов. Одна из выпускниц, которая проходила свидетелем, вспомнила, что он представлялся доцентом несуществующей «технической кафедры», предлагал помощь в поступлении. 45-летнего мужчину задержали. На допросах он признался, что многим девушкам представлялся преподавателем, мол, так было легче завязать знакомства. И в итоге написал явку с повинной.

Он дважды пытался покончить с собой. Вторая попытка — во время следственного эксперимента, где он опознавал скупщика золотых вещей с убитых девушек — увенчалась успехом.

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