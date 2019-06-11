Экс-начальник барнаульской полиции назвал «своей болью» дело маньяка, похитившего пять студенток «политеха»

Николай Турбовец, экс-глава УВД Барнаула, уходя в отставку с поста начальника Новосибирской полиции, рассказал, что считает нераскрытым дело 2000 года, когда маньяк похитил 5 студенток технического университета. Он до сих пор не уверен, что подозреваемый был виновен. Интервью с Турбовцом опубликовала «Комсомольская правда — Новосибирск».

Перечисляя самые громкие дела его 35-летней Карьеры, Турбовец назвал дело студенток, вызвавшее в 2000 году небывалый резонанс. Он считает его нераскрытым.

Николай Турбовец,

экс-руководитель УВД Барнаула:

Моя боль… Вспоминается… Это ж забыть невозможно. Есть одно нераскрытое преступление, от которого у меня, скажем так, саднит. В 2000 году, я тогда был начальником УВД города Барнаула, пропадали девчонки, абитуриентки политехнического института. Пять человек. Был и подозреваемый. При проведении показаний на месте он покончил с собой. Я до сих пор не уверен, что это был он. Вот это преступление, скажем так, осталось нераскрытым, хотя была проведена громадная работа. Хоть детективы начинай писать.

Напомним, пять абитуриенток: Юлия Тихтиекова, Лилиана Вознюк, Ольга Шмакова, Анжела Бурдакова и Ксения Киргизова — пропали в 2000 году. Им было по 16−17 лет. Позже в лесополосе сначала обнаружили разрезанные на квадратики вещи Киргизовой, последней из пропавших абитуриенток. А еще через месяц в Калманском районе нашли ее останки. Затем нашли тела и других абитуриенток.

Основным подозреваемым был торговец обувью Александр Анисимов. Одна из выпускниц, которая проходила свидетелем, вспомнила, что он представлялся доцентом несуществующей «технической кафедры», предлагал помощь в поступлении. 45-летнего мужчину задержали. На допросах он признался, что многим девушкам представлялся преподавателем, мол, так было легче завязать знакомства. И в итоге написал явку с повинной.

Он дважды пытался покончить с собой. Вторая попытка — во время следственного эксперимента, где он опознавал скупщика золотых вещей с убитых девушек — увенчалась успехом.