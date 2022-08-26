26 августа
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Происшествия

Экс-начальник отдела полиции пойдет под суд за превышение полномочий с угрозой применения насилия

В Красноярске следователи передали в суд уголовное дело против бывшего начальника отдела полиции ОП № 9. Его обвиняют в превышении должностных полномочий с угрозой применения насилия, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по региону.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как считает следствие, к бывшему полицейскому обратился его знакомый. Он попросил помочь «выбить» из должника 3,5 млн рублей и автомобиль, который тот передал должнику для ремонта. Экс-полицейский согласился помочь.

Начальник отдела приказал своим подчиненным забрать находящийся у должника автомобиль в счет возврата долга. Автомобиль, кстати, принадлежал совершенно другому мужчине.

После этого в отделении у должника и начальника полиции состоялся разговор. Там обвиняемый угрожал жизни и здоровью мужчины и потребовал написать задним числом расписку, которая обязывает его вернуть все деньги знакомому экс-полицейского.

Против бывшего начальника отделения полиции возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК РФ. Ему грозит до 10 лет колонии.

Ранее мужчина не смог расплатиться с долгами и застрелил кредитора.

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