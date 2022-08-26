Вместо денег пуля в лоб. Россиянин не смог расплатиться с долгами и застрелил кредитора

Омский областной суд признал 52-летнего Габила Исмайылова виновным в убийстве 52-летнего главы компании «Тент-сервис 55» Дмитрия Воробьева. Он застрелил его, так как не смог расплатиться с долгом, сообщает Om1.ru .

Убийство произошло в марте 2021 года. Продавец овощей и фруктов Габил Исмайылов занял у бизнесмена Дмитрия Воробьева 2 млн рублей под ежемесячные проценты. Однако выплатить их он не смог. Тогда Исмайлов решил убить своего кредитора. Предположительно, оружие он купил на черном рынке.

По версии следователей, он попросил знакомого продавца Фамила Мамедова подстраховать его. Однако доказать этого не смогли.

После задержания Исмайылов заявлял, что у него «не было выхода». У судьи он попросил переквалифицировать его статью «Убийство» на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности».

Его адвокат тоже ранее просил об этом. Но суд не выполнил его просьбы.

Габила Исмайылова приговорили к 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Его также признали виновным в незаконном обороте оружия. А предполагаемого подельника Фамила Мамедова оправдали.