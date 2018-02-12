Экс-начальник управления ФСИН свел счеты с жизнью после оглашения приговора в суде

Обстоятельства происшествия выясняются, добавил собеседник агентства. В Мосгорсуде подтвердили, что осужденный не выжил.

По информации РБК, экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

До приговора он находился под подпиской о невыезде. Инцидент произошел после слов судьи о взятии под стражу в зале суда, пишет издание.

Как сообщает LifeShot со ссылкой на комментарий Чертановского суда Москвы, наказание Свиридову назначили небольшое.

«Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела — 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета», — сообщает канал со ссылкой на суд.