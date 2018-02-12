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Происшествия

Экс-начальник управления ФСИН свел счеты с жизнью после оглашения приговора в суде

Бывший начальник управления ФСИН скончался в зале Чертановского суда Москвы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
В зале суда. Октябрьский районный суд Барнаула.
Altapress.ru

Обстоятельства происшествия выясняются, добавил собеседник агентства. В Мосгорсуде подтвердили, что осужденный не выжил.

По информации РБК, экс-начальник управления автотранспорта ФСИН Виктор Свиридов обвинялся в вымогательстве 10 млн рублей у бывшего замдиректора ведомства Александра Сапожникова.

До приговора он находился под подпиской о невыезде. Инцидент произошел после слов судьи о взятии под стражу в зале суда, пишет издание.

Как сообщает LifeShot со ссылкой на комментарий Чертановского суда Москвы, наказание Свиридову назначили небольшое.

«Следует отметить, что наказание было назначено ниже низшего предела — 3 года с отбыванием в колонии строгого режима. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 163 УК РФ (санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы). Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и Следственного комитета», — сообщает канал со ссылкой на суд.

Пистолет. Оружие.
Пистолет. Оружие.
СС0

Сейчас проводится проверка, как экс-глава управления ФСИН пронес в суд огнестрельное оружие.

По данным Mash, Свиридов до последнего настаивал на собственной невиновности. Ударом для него стал отказ судьи провести фонографическую экспертизу аудиозаписи, на которой он якобы вымогал 10 миллионов у Сапожникова в ресторане ТЦ «Глобал-Сити» в 2019 году.

Отмечается, что Свиридов, имевший награду за ликвидацию Чернобыльской катастрофы, страдал от тяжелой формы рака.

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