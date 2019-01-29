Экс-начальника барнаульской полиции и его знакомого обвиняют в незаконном прослушивании разговоров

По данным следствия, в 2018 году обвиняемый барнаулец ввел в заблуждение одного из руководителей коммерческой организации города, предложил ему незаконно получить информацию о телефонных соединениях делового партнера. Для реализации задуманного он обратился к начальнику отдела полиции по Индустриальном району Барнаула.
Полицейский, используя служебное положение, в нарушение действующего законодательства передал интересующую информацию своему знакомому, — отмечают в ведомстве.
При попытке получить от предпринимателя 50 тысяч рублей, барнаульца задержали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.
Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.