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Экс-начальника барнаульской полиции и его знакомого обвиняют в незаконном прослушивании разговоров

Правоохранители завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела полиции № 2 УМВД России по Барнаулу и его знакомого. Мужчин обвиняют в нарушении тайны телефонных переговоров и иных сообщений граждан, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Арест экс-начальника барнаульской полиции.
Арест экс-начальника барнаульской полиции.
Скрншот с видео на канале "Следственный комитет Российской Федерации" в youtube.com

По данным следствия, в 2018 году обвиняемый барнаулец ввел в заблуждение одного из руководителей коммерческой организации города, предложил ему незаконно получить информацию о телефонных соединениях делового партнера. Для реализации задуманного он обратился к начальнику отдела полиции по Индустриальном району Барнаула.

Полицейский, используя служебное положение, в нарушение действующего законодательства передал интересующую информацию своему знакомому, — отмечают в ведомстве.

При попытке получить от предпринимателя 50 тысяч рублей, барнаульца задержали оперативные сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Обвиняемые признали свою вину. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд для рассмотрения по существу.

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