Экс-начальника отдела алтайской колонии осудили на 10 лет за взятки от заключенных

Следствие и суд установили, что с 2014 по 2017 год начальник отдела колонии вымогал взятки в крупном размере у отбывающих наказание в исправительной колонии Рубцовска.

В случае отказа он угрожал сфальсифицировать материалы о якобы допущенных нарушениях порядка или составить отрицательную характеристику. Из-за этого заключенных могли бы перевести в штрафной изолятор (ШИЗО) или поместить в строгие условия отбывания наказания.

Суммы взяток варьировались от 40 до 300 тысяч рублей. Кроме того, в апреле 2017 года за предоставление свидания с супругой, он получил от одного из заключенных золотую цепь стоимостью более 34 тысяч рублей, — отмечают в ведомстве.