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Происшествия

Экс-офицера ФСО обвинили в получении взятки в 20 млн рублей при работе в резиденции Путина

Бывшего заместителя главы отделения Управления капитального строительства службы инженерно-технического обеспечения ФСО подполковника Алексея Голохвостова обвиняют в получении взятки в размере 20 млн руб. за сокрытие нарушений при строительстве и реконструкции объектов на территории резиденции президента РФ в Ново-Огарево, сообщает ТАСС.

Стройка.
Стройка.
СС0

Дела

Уточняется, что в отношении Голохвостова возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»), ч. 3 ст. 291.1 («Посредничество во взяточничестве») и ч. 3 ст. 159 УК («Мошенничество с использованием своего служебного положения»). Фигурантами расследования также являются другие военнослужащие и представители строительных фирм.

Что произошло

По данным следствия, Голохвостов в период с начала февраля 2015 года по ноябрь 2016 года в Москве и на территории Одинцовского района Московской области получил взятку в размере 20 млн руб. от бывшего директора компании «Стройкомплект» Дмитрия Торчинского.

В материалах дела также указывается, что Голохвостов обвиняется в получении денег от ООО «Петербургский Ренессанс».

Обе эти организации занимались строительством и реконструкцией объектов резиденции президента России Владимира Путина в Ново-Огарево. Согласно материалам дела, взятка предназначалась Голохвостову, чтобы скрыть нарушения при создании объектов, пишет Газета.Ru.

Вину в указанных выше преступлениях он не признал. Голохвостов находится под стражей с декабря 2020 года. Дело поступило в суд.

Первое заседание назначено на 14 января.

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