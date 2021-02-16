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Происшествия

Экс-полисмен в Алтайском крае с родными-подельниками обворовывал правоохранительную систему

Бывшего начальника отдела ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Алтайскому краю», его супругу и родителей обвиняют в нескольких коррупционных преступлениях.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Как сообщает региональная прокуратура, в зависимости от роли каждого, обвиняемым вменяется продажа немаркированной алкогольной и табачной продукции, мошенничество и взятка.

При расследовании выяснилось, что в 2017—2019 годах при непосредственном участии на тот момент еще полицейского заключены восемь контрактов на ремонт средств связи для органов полиции края на сумму около 15 млн рублей.

За взятку в размере 1,5 млн рублей он включил в конкурсные заявки дополнительные сведения, которые помогли конкретному поставщику выиграть контракты.

Помимо этого, обвиняемый изготавливал подложную документацию о якобы выполненных работах по установке систем видеонаблюдения на объектах МВД. На самом деле такие работы не проводились, а аппаратуру стоимостью более 220 тыс. рублей он похитил.

В одном из преступлений, как рассказывают в прокуратуре, полисмену помогла жена. Она также работала в структуре МВД — занимала должность специалиста тылового обеспечения УМВД России по Барнаулу.

Вместе подельники наладили поставку в Краснощековский район алкогольной и табачной продукции, изъятой в качестве вещественных доказательств.

Поддельный алкоголь.
Поддельный алкоголь.
22.мвд.рф.

Реализацией суррогата занимались родители полицейского.

«Обвиняемый на период следствия заключен под стражу, наложен арест на имущество на сумму более 11 млн руб. Преступление выявлено сотрудниками службы собственной безопасности ГУМВД России по Алтайскому краю», — добавили в прокуратуре.

Подчеркивается, что обвиняемого уволили из органов по отрицательным мотивам.

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