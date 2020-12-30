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Происшествия

Экс-полицейский с выбитыми зубами и душевной болезнью протаранил машины, чтобы убить себя и жену

Стали известны подробности ДТП, произошедшего в Хакасии, после которого пострадавшую женщину супруг избивал монтировкой, пишет 19rus.info.

Полиция.
Полиция.
altapress.ru

Инцидент произошел примерно в 5:30 утра 28 декабря в Абакане — мужчина на машине Toyota въехал в припаркованные автомобили.

Пять авто получили повреждения. После ДТП 35-летнюю жену водителя госпитализировали — закрытый перелом голени, множественные ушибы и ссадины.

«На месте происшествия мужчина вел себя неадекватно, оказывал сопротивление сотрудникам ГИБДД. Он задержан и доставлен в дежурную часть полиции для выяснения обстоятельств. Проведенное медосвидетельствование показало, что рулевой иномарки трезв», — отмечает издание.

Женщина рассказала, что семья — она, муж и трое детей — переехала в Хакасию из Тувы. Мужчину «из-за его душевной болезни» комиссовали из отдела «К» .

Утром, когда случился инцидент, мужчина уговаривал жену поехать в храм. Женщина решила вызвать такси, но муж разозлился и уехал на своей машине.

Когда женщина вышла из подъезда, супруг вернулся и «уже был с выбитыми зубами».

«Меня из-за тебя побили», — заявил он.

Женщина села в автомобиль и стала уговаривать мужа припарковать авто. Он предложил объехать дом. Однако, когда сделали круг, супруг внезапно разогнался и решил протаранить стоявшие автомобили.

«Похрен дети, похрен все, разобьемся — и все», — вспомнила женщина слова, которые выкрикнул муж.

Затем мужчина вышел из машины, достал монтировку и начал бить жену. После кидался на людей, которые пытались его остановить, и даже на полицейских.

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