Экс-сотрудник алтайского УФСИН крал деньги на продукты

Бывший сотрудник УФСИН России по Алтайскому краю купил сим-карту, к которой оказался подключен мобильный банк прежней владелицы номера. Мужчина решил воспользоваться возможностью.

Номер принадлежал жительнице Тогульского района. Девушка перестала им пользоваться, но мобильный банк не отключила, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.

Обвиняемый с помощью СМС-сообщений в течении нескольких дней переводил небольшими суммами деньги с этого счета на свой. Всего вышло около 3,5 тысяч рублей, которые он потратил на покупку личных вещей и продуктов.

О снятии денежных денег девушка узнала, когда вошла в приложение банка.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд. Обвиняемый вину признал и возместил материальный ущерб.