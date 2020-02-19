Экс-сотрудник алтайского УФСИН крал деньги на продукты

Номер принадлежал жительнице Тогульского района. Девушка перестала им пользоваться, но мобильный банк не отключила, рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю.
Обвиняемый с помощью СМС-сообщений в течении нескольких дней переводил небольшими суммами деньги с этого счета на свой. Всего вышло около 3,5 тысяч рублей, которые он потратил на покупку личных вещей и продуктов.
О снятии денежных денег девушка узнала, когда вошла в приложение банка.
Правоохранители возбудили уголовное дело. Его уже передали в суд. Обвиняемый вину признал и возместил материальный ущерб.