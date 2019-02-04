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Происшествия

Экс-сотрудника алтайского СИЗО обвиняют в получении взятки от заключенного

В Бийске бывшему сотруднику следственного изолятора предъявили обвинение в получении взятки и превышении должностных полномочий, пишет СУ СКР по Алтайскому краю.

Колючая проволока.
Колючая проволока.
Михаил Хаустов

По данным следствия, в марте 2018 года в нарушение нормативных требований сотрудник СИЗО передал осужденному сотовый телефон, пообещав не изымать и не препятствовать его использованию. За это и общее попустительство по службе он предложил заключенному передавать ему деньги в размере от 2 до 15 тысяч рублей. В итоге обвиняемый получил от осужденного лично и через посредника взятку на общую сумму 34 тысячи рублей.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляли сотрудники Управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Обвиняемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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