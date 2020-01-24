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Происшествия

Экс-судье алтайского арбитража вынесли приговор по громкому делу о взятке

24 января Железнодорожный суд Барнаула признал экс-судью Арбитражного суда Алтайского края Руслана Тэрри виновным в посредничестве во взяточничестве, сообщили в краевой прокуратуре.

Тюрьма, колючая проволока.
Тюрьма, колючая проволока.
CC0

Согласно решению суда, Тэрри проведет за решеткой в колонии строгого режима 7 лет.

Также суд назначил ему штраф в размере 30 млн рублей и лишение права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти в госорганах сроком 3 года.

Дело о взятках в арбитраже

В мае 2017 года Руслан Тэрри получил 1,5 млн рублей, которые должен был передать другому судье Арбитражного суда Алтайского края Владиславу Колесникову. Деньги предназначались за вынесение последним решения в пользу АО «Кубанка» (зарегистрировано в Калманском районе) по делу о признании недействительными решений налогового органа.

Из указанной суммы посредник передал взяткополучателю 800 тыс. рублей, оставив себе в качестве вознаграждения 700 тыс. рублей.

Еще один посредник в преступной цепочке, от которого осужденный получил деньги, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и рассказал следствию о фигурантах дела, сумме взятки, схеме передачи денежных средств. Он выступил основным свидетелем по делу бывшего судьи.

Также известно, что уголовное дело в отношении взяткополучателя еще находится в производстве Железнодорожного районного суда.

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