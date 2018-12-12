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12 декабря
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Происшествия
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Экс-замначальника алтайской колонии и предпринимателя осудили за аферу с картофелем

В Алтайском крае вынесли приговор бывшему заместителю начальника исправительной колонии № 5 в Рубцовске и местному предпринимателю. Их признали виновными в мошенничестве, сообщает СУ СКР по региону.

Суд.
Суд.
открытые источники (CC0)

Следствие и суд установили, что в сентябре 2016 года исправительная колония заключила с индивидуальным предпринимателем два государственных контракта на оказание услуг по междугородней перевозке картофеля.

Заместитель начальника колонии решил похитить деньги учреждения и обратился к бизнесмену, который согласился.

Обвиняемый придумал схему мошенничества, заключающуюся в составлении и предоставлении в бухгалтерию учреждения подложных документов от предпринимателя на фиктивные услуги по междугородней перевозке продуктов питания в рамках исполнения госконтрактов, — отмечают в ведомстве.

На расчетный счет предпринимателя перечислили больше 105 тысяч рублей якобы за оказанные услуги. Обвиняемые распределили деньги между собой .

Бывшего заместителя начальника исправительной колонии приговорили к 2 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа, индивидуальному предпринимателю назначили наказание в виде штрафа. Суд учел частичное возмещение ущерба и то, что подсудимые признали вину.

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