Экс-замначальника алтайской колонии и предпринимателя осудили за аферу с картофелем

Следствие и суд установили, что в сентябре 2016 года исправительная колония заключила с индивидуальным предпринимателем два государственных контракта на оказание услуг по междугородней перевозке картофеля.
Заместитель начальника колонии решил похитить деньги учреждения и обратился к бизнесмену, который согласился.
Обвиняемый придумал схему мошенничества, заключающуюся в составлении и предоставлении в бухгалтерию учреждения подложных документов от предпринимателя на фиктивные услуги по междугородней перевозке продуктов питания в рамках исполнения госконтрактов, — отмечают в ведомстве.
На расчетный счет предпринимателя перечислили больше 105 тысяч рублей якобы за оказанные услуги. Обвиняемые распределили деньги между собой .
Бывшего заместителя начальника исправительной колонии приговорили к 2 годам лишения свободы условно с выплатой штрафа, индивидуальному предпринимателю назначили наказание в виде штрафа. Суд учел частичное возмещение ущерба и то, что подсудимые признали вину.