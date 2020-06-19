Экс-замначальника алтайской полиции получил срок за мошенничество

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере, пишет «Толк» со ссылкой на Октябрьский районный суд.

Экс-полицейский получил три года колонии общего режима. Два года он не сможет занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

Известно, что Татарников в 2018 году прямо в здании главка под видом передачи взятки другому руководителю взял деньги у третьего сотрудника управления (2,5 млн рублей) и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В декабре 2019 года об этом узнало ФСБ, а в начале 2020 года следком возбудил уголовное дело. Издание отмечает, что об этом не сообщалось на сайте СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что Татарникова уволили из органов внутренних дел 1 июля 2019 года.

Он работал заместителем начальника управления краевого МВД с 2015 года.