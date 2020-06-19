Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 июня 16°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Происшествия

Экс-замначальника алтайской полиции получил срок за мошенничество

Бывший заместитель начальника ГУ МВД по Алтайскому краю Павел Татарников получил срок за мошенничество в особо крупном размере, пишет «Толк» со ссылкой на Октябрьский районный суд.

ГУ МВД по Алтайскому краю.
ГУ МВД по Алтайскому краю.
Анна Зайкова, altapress.ru

Экс-полицейский получил три года колонии общего режима. Два года он не сможет занимать руководящие должности в правоохранительных органах.

Известно, что Татарников в 2018 году прямо в здании главка под видом передачи взятки другому руководителю взял деньги у третьего сотрудника управления (2,5 млн рублей) и распорядился деньгами по своему усмотрению.

В декабре 2019 года об этом узнало ФСБ, а в начале 2020 года следком возбудил уголовное дело. Издание отмечает, что об этом не сообщалось на сайте СК.

В пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю сообщили, что Татарникова уволили из органов внутренних дел 1 июля 2019 года.

Он работал заместителем начальника управления краевого МВД с 2015 года.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость