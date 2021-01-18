Эксперт предупредил о наплыве фальшивых ковид-паспортов

«В скором времени будет масса подложных паспортов. Те, кто привился, получают некое преимущество, в том числе и в передвижениях. Несомненно возникнут организации, фирмы-посредники, которые будут оказывать, допустим через интернет какие-либо услуги по предоставлению поддельного паспорта, так как уже возникли и справки о том, что COVID отсутствует, так возникнут и паспорта. И я думаю, паспорта будут стоить гораздо дороже чем справки», — отметил эксперт.

Так как эти документы свидетельствуют о некоем медицинском вмешательстве, их изготовление, то есть подделка, влечет за собой уголовную ответственность. Вина, которую могут вменить тем, кто приобретает такие паспорта, будет носить административный характер, что повлечет за собой штраф, считает эксперт.

Юрист считает, что главная опасность распространения фальшивых документов, свидетельствующих о проведенной вакцинации, будет заключаться в том, что люди, их получившие, будут свободно перемещаться по миру. В таком случае они могут заболеть и не подозревая, что уже заражены распространять заболевание.

В единственном регионе России — Башкирии — ввели ковид-паспорта.

Власти пообещали, что «антиковидный паспорт» позволит не соблюдать ограничения, введенные из-за эпидемии. В том числе людям старше 65 лет больше не нужно будет соблюдать самоизоляцию, пишет polit.ru.

«При наличии антиковидного паспорта мы сможем наполнять залы и больше положенных 30 процентов. Словом, люди постепенно начнут возвращаться к обычной жизни, по которой мы все соскучились», — рассказал глава республики Радий Хабиров.

При этом масочный режим сохранится минимум до конца года, заявил глава региона.