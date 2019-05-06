Эксперт рассказал, насколько молнии опасны для самолетов

Авиаэксперт прокомментировал , информацию о том, могло ли попадание молнии в самолет привести к его повреждениям или вызвать отказ в работе отдельных систем.

«В ряде СМИ появились сообщения, что попадание молнии могло спровоцировать различные повреждения и отказы в работе бортового электронного радиооборудования самолета SSJ100. В целом, исключать такую вероятность нельзя. Но пока эта версия официально не подтверждается, все выводы должно сделать расследование, оно только началось», — заявил авиаэксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Ранее в истории гражданской авиации происходили аварии из-за попадания в самолеты молний, но их последствия не были тяжелыми.

«В различных случаях, действительно, происходили отказы бортового радиооборудования, обнаруживались повреждения обшивки. Как правило, ничего драматического не происходило», — говорит Пантелеев.

Эксперт отмечает, что на современных лайнерах используются специальные технологии защиты, пишет mail.ru.

«В целом на современных воздушных судах реализованы системы грозозащиты, которые должны минимизировать риски различного рода отказов и повреждений. Даже в случае, если в самолет попадет молния», — уверен специалист.

5 мая вечером при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Мурманск. Источники сообщили, что причиной совершения аварийной посадки могли стать множественные отказы радиосвязи и другой электроники после попадания в самолет молнии.

В результате ЧП погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.