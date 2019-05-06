Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
6 мая 20°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Эксперт рассказал, насколько молнии опасны для самолетов

Авиаэксперт прокомментировал АиФ.ru, информацию о том, могло ли попадание молнии в самолет привести к его повреждениям или вызвать отказ в работе отдельных систем.

Гроза. Молния.
Гроза. Молния.
Михаил Хаустов

«В ряде СМИ появились сообщения, что попадание молнии могло спровоцировать различные повреждения и отказы в работе бортового электронного радиооборудования самолета SSJ100. В целом, исключать такую вероятность нельзя. Но пока эта версия официально не подтверждается, все выводы должно сделать расследование, оно только началось», — заявил авиаэксперт, исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев.

Ранее в истории гражданской авиации происходили аварии из-за попадания в самолеты молний, но их последствия не были тяжелыми.

«В различных случаях, действительно, происходили отказы бортового радиооборудования, обнаруживались повреждения обшивки. Как правило, ничего драматического не происходило», — говорит Пантелеев.

Эксперт отмечает, что на современных лайнерах используются специальные технологии защиты, пишет mail.ru.

«В целом на современных воздушных судах реализованы системы грозозащиты, которые должны минимизировать риски различного рода отказов и повреждений. Даже в случае, если в самолет попадет молния», — уверен специалист.

5 мая вечером при экстренной посадке в аэропорту Шереметьево загорелся самолет «Аэрофлота», следовавший по маршруту Москва — Мурманск. Источники сообщили, что причиной совершения аварийной посадки могли стать множественные отказы радиосвязи и другой электроники после попадания в самолет молнии.

В результате ЧП погиб 41 человек из 78 находившихся на борту.

Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево.
Бастрыкин на месте трагедии в аэропорту Шереметьево.
sledcom.ru
Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость