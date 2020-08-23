Эксперты пояснили, почему Ефремов отказался от услуг адвоката

Актер Михаил Ефремов решил отказаться от услуг адвоката Эльмана Пашаева, чтобы растянуть время и отодвинуть тот момент, когда придется признать свою вину в пьяном ДТП со смертельным исходом, считает юрист Екатерина Гордон, о чем и заявила в эфире радио Sputnik.

Она подчеркнула — Ефремову нужно уходить от версий о сгустках энергии и паранормальных силах, чтобы смягчить наказание.

«В теорию о том, что за рулем был другой человек, я не верю. В глубине души нам всем хотелось бы верить, что Ефремов не виноват, но если быть реалистами, то все эти вбросы выглядят не очень прилично», — подчеркнула Гордон.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский разделил мнение о попытке Ефремова потянуть время, пишет Lenta.ru. Имя нового юриста пока не названо.

По мнению Добровинского, скорее всего на место Пашаева никто не найдется и Ефремову придется вернуть адвоката обратно или быть без защиты в суде.

Ефремов отказался от услуг своего защитника Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской 21 августа. Их он решил оставить в качестве консультантов, а для судебных заседаний нанять юристов «посильнее».

Ефремова обвиняют в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшим по неосторожности смерть человека (ч. 4 ст. 264 УК РФ), в связи с аварией, которая произошла вечером 8 июня. Джип под управлением артиста в районе Смоленской площади выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, водитель которого Сергей Захаров погиб.