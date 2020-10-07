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Происшествия

Эксперты предупредили о «липовых» полицейских и сотрудниках ЖКХ

Эксперты Национального центра финансовой грамотности предупреждают о мошенниках представляющихся полицейскими, судебными приставами и сотрудниками ЖКХ.

Мошенники стараются быть в тренде.
Мошенники стараются быть в тренде.
CC0

«Представители» правоохранителей и управляющих компаний занимаются вымогательством под предлогом вымышленной задолженности за коммунальные услуги, рассказали РИА Новости в Центре.

Легенды

«Так, один из мошенников, по легенде, представится сотрудником вашей управляющей компании, а другой — сотрудником государственной службы. Люди в форме подсознательно вызывают доверие у граждан, особенно если вместе с ними пришли „представители“ управляющей компании», — рассказал эксперт центра Игорь Григорьянц.

Приемы

Мошенники могут использовать самые разные приемы, что проникнуть в квартиру, пишет bfm.ru.

«Они могут рассказать о плановых обходах, о возникшей задолженности, о сопровождении лиц, реализующих меры социальной и государственной поддержки. Под предлогом вымышленной задолженности по ЖКХ, переодевшись в костюм судебных приставов, они начнут угрожать отключением света, воды, тепла, газа, а потом предложат погасить часть задолженности наличными или переводом через терминал» — рассказала другой эксперт Елена Бобкова.

Важные советы

Эксперты советуют — прежде чем впускать к себе домой незнакомых людей, нужно убедиться в том, что они действительно являются сотрудниками тех организаций, от имени который они пришли: «Позвоните в вашу управляющую компанию или государственное учреждение, и убедитесь, что люди с советующим именем и фамилией являются ее сотрудниками и пришли именно к вам».

Всем россиянам надо твердо помнить, что все задолженности по ЖКХ оплачиваются только через банк; никаких оплат наличными или через терминал проверяющий при посещении не проводит.

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