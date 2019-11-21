Эксперты рассказали, как отвечать на звонки с незнакомых номеров

Замначальника УВД по Северо-Западному административному округу Москвы Александр Овсянников рассказал, как вести себя россиянам, которым поступают телефонные звонки с незнакомых номеров.

Во избежание мошенничества гражданам следует отвечать на незнакомые номера словом «алло».

«Достаточно ответить буквально „да“, и это уже как сигнал для каких-либо действий. „Иван Петрович?“ — „Да“, — и все, уже операция будет проведена. Поэтому, если незнакомый телефон, лучше отказаться от разговора. Или просто „алло“, „слушаю вас“, все», — цитирует Агентство «Москва» слова Овсянникова.

Ранее специалисты по кибербезопасности отмечали, что таким способом мошенники могут собирать биометрию — цифровые отпечатки голоса. Во время разговора злоумышленники пытаются добиться того, чтобы жертва произнесла не только «да», но и сказала фразу «я подтверждаю», пишет .

При наличии записи система банка может не поверить одной фразе, вырванной из контекста. Если у мошенников будет несколько ключевых фраз, то это позволит им подтвердить перевод денежных средств.

Эксперты рекомендуют при подозрительном звонке сразу положить трубку, найти актуальный номер горячей линии кредитной организации, а затем самостоятельно позвонить и уточнить, все ли в порядке с картой.

Перезванивать на подозрительный номер ни в коем случае не следует.