Эксперты рассказали, как раскусить мошенников

При любых подозрительных звонках не стоит продолжать разговор, а лучше сразу класть трубку — такой совет дали эксперты в качестве способа обезопасить себя от телефонных мошенников.

«Кто бы вам ни звонил, не говорите ни „да“, ни „нет“. Вместо „да“ говорите „слушаю вас“ или „алло“. Вас спрашивают: „Это вы?“ Не говорите „я“, говорите „возможно“», — цитирует эксперта в области информационной безопасности Александра Власова RT.

При звонках неизвестных, утверждающих, что они из службы безопасности банка, которая обеспокоена подозрительной операцией с картой, следует взять карту и позвонить на указанную на ней горячую линию кредитной организации.

«Бесплатное» обследование

Якобы бесплатное медицинское обследование — тоже одна из давних уловок. В 90% случаев человека, который прошел такой осмотр, долго изматывают и просят подписать бумагу якобы для отчетности, а потом оказывается, что человек вышел с огромным кредитом.

Соцслужбы

Звонки от всяких «социальных служб», сообщающих, что человеку положена бесплатная путевка в санаторий или курс реабилитации после коронавируса, — также уловки мошенников. Лучший способ не попасться — перезвонить в свою поликлинику или в соцслужбу своего района по официальному телефону и прояснить все вопросы.

Уточнение

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин посоветовал задавать как можно больше наводящих вопросов.

«Если изучить основы, то будет легче воспринимать разные сценарии, которые навязывают мошенники. Надо задавать уточняющие вопросы: «Как это произошло? Что случилось?» — рассказал Щельцин.

По его словам, это поможет застать собеседника врасплох. Особенно в ситуациях, когда злоумышленники сообщают о неких проблемах у близких людей, пишет News.ru. Так можно быстро убедиться, что звонящий не обладает полной информацией и, скорее всего, мошенник.