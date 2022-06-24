Экспертиза: избившая соседскую собаку «звезда шансона» травмировала детскую психику

Соседка Юлия Раевская пожаловалась в суде, что Успенская, находясь на участке Раевской, несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника, а потом стала оскорблять ее.

В это время у Юлии гостила дизайнер с тремя детьми: трех, шести и восьми лет. Психологи провели экспертизу и выявили у малышей: нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение, пишет Газета.Ru.

Эти проявления признали симптомами посттравматического расстройства, детям назначили три месяца работы с психологом.

«Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть 2 статьи 245 УК, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы до 5 лет», — прокомментировал результаты экспертизы адвокат Александр Добровинский.

Что произошло

30 мая Успенская, согласно показаниям очевидцев, избила собаку своей соседки.

Певица погналась за трехмесячным щенком французского бульдога, который якобы покусал ее с собакой. В итоге Успенская забежала во двор соседки, где обнаружила еще одну собаку, которой и досталось от певицы рукояткой поводка.

Между тем ранее психоаналитик рекомендовала общаться с собаками для борьбы со стрессом.