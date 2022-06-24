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Происшествия

Экспертиза: избившая соседскую собаку «звезда шансона» травмировала детскую психику

Психологическая экспертиза признала, что певица Любовь Успенская травмировала психику троих детей, избив собаку соседки, сообщает Mash.

Щенок. Собака.
Щенок. Собака.
СС0

Соседка Юлия Раевская пожаловалась в суде, что Успенская, находясь на участке Раевской, несколько раз ударила ее бульдога рукояткой от ошейника, а потом стала оскорблять ее.

В это время у Юлии гостила дизайнер с тремя детьми: трех, шести и восьми лет. Психологи провели экспертизу и выявили у малышей: нарушение памяти и внимания, ночные кошмары, учащенное сердцебиение, пишет Газета.Ru.

Эти проявления признали симптомами посттравматического расстройства, детям назначили три месяца работы с психологом.

«Избиение несчастной старой собаки Любовью Успенской происходило в присутствии троих маленьких детей, и это уже часть 2 статьи 245 УК, которая влечет за собой наказание от штрафа до лишения свободы до 5 лет», — прокомментировал результаты экспертизы адвокат Александр Добровинский.

Что произошло

30 мая Успенская, согласно показаниям очевидцев, избила собаку своей соседки.

Певица погналась за трехмесячным щенком французского бульдога, который якобы покусал ее с собакой. В итоге Успенская забежала во двор соседки, где обнаружила еще одну собаку, которой и досталось от певицы рукояткой поводка.

Между тем ранее психоаналитик рекомендовала общаться с собаками для борьбы со стрессом.

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