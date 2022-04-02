2 апреля
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Здоровье

Общаться с собаками для борьбы со стрессом рекомендовала психоаналитик

Общение с собакой поможет человеку избавиться от стресса и в некотором роде заменить психотерапевта, рассказала в интервью радио Sputnik директор Антикризисного психологического центра психоаналитик Ирина Смолярчук.

Фестиваль северных ездовых собак в Барнауле.
Фестиваль северных ездовых собак в Барнауле.
Евгения Родочинская

Животное способно вызвать у человека выработку определенных гормонов — серотонина и дофамина — с помощью которых можно снизить уровень стресса.

Существует даже особый метод лечения с помощью специально обученных собак.

«Животные — это первые настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации, существует даже наука об этом — канистерапия. Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — рассказала Ирина Смолярчук.

Не только собаки способны снять стресс у человека — подойдет любая «божья тварь», которая вызывает умиление.

Ранее altapress.ru узнал, где в Алтайском крае дрессируют собак.

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