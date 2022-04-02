Общаться с собаками для борьбы со стрессом рекомендовала психоаналитик

Животное способно вызвать у человека выработку определенных гормонов — серотонина и дофамина — с помощью которых можно снизить уровень стресса.

Существует даже особый метод лечения с помощью специально обученных собак.

«Животные — это первые настоящие терапевты в любой стрессовой ситуации, существует даже наука об этом — канистерапия. Сегодня всем известно, что собаки могут выступать в роли психотерапевта, потому что они дают возможность выговориться. Собака нас внимательно слушает и дает эффект присутствия, но не дает комментариев. В этот момент наступает рефлексия стресса, то есть стресс начинает из нас выходить», — рассказала Ирина Смолярчук.