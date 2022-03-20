Дай лапу, друг! Где в Алтайском крае дрессируют собак

Altapress.ru разузнал о школах и центрах, в которых дрессируют собак и их хозяев. А еще в нашей подборке — YouTube-каналы, где учат командам «Дай лапу», «Сидеть», «Лежать» и… не грызть тапки, и не разносить квартиру.

«Альмавет»

В зооцентре «Альмавет» работают несколько секций. Одна из них — «Аджилити», в которой пес сможет освоить прохождение полосы препятствий. Вторая — «Дог Фрисби», где собаку «натаскают» на слаженное взаимодействие с хозяином.

Кстати, фрисби — еще и соревновательный вид спорта: животное участвует в бросках специальной тарелки на точность и дальность.

Отметим, что в «Альмавете» преподает кинолог Анна Трялина. Групповые занятия у нее стоят от 350 рублей.

Адрес: ул. Антона Петрова, 237б.

Пес , немецкая овчарка , дрессировка. Ирина Пергаева , altapress.ru.

«Охраняй!»

Школа «Охраняй!» предлагает общий курс дрессировки, уроки защитно-караульной службы (то есть питомца учат охранять хозяина), а также коррекцию поведения и подготовку к соревнованиям.

Кроме того, здесь проводят тест «Охранник или дармоед?» по проверке собак на реакцию и воспитанность.

Групповые занятия в «Охраняй!» стоят от 250 рублей, а индивидуальные — от 500 рублей.

Адрес: ул. Горно-Алтайская, 21.

Дрессировка лабрадоров ( и не только)

В Барнауле есть площадка, где дрессируют своенравных лабрадоров (хотя другим породам в обучении тоже не отказывают). Заводчица Эрика Перерядова рассказала: для проворных собак мини-школа организует разные курсы, к примеру, «Послушание» и «Ринговая подготовка».

Цены на групповые занятия начинаются от 500 рублей, уточнила она, а на индивидуальные — от 700 рублей.

Адрес: ул. Шевченко, 52а.

Пес , немецкая овчарка , дрессировка. Ирина Пергаева , altapress.ru.

«Триумф»

Центр «Триумф» в Бийске тоже собирает собачьи группы по разным направлениям: на общий курс дрессировки, уроки защитно-караульной службы и курс «Управляемая городская собака».

«У нас широкий спектр услуг. Мы помогаем в выборе породы и щенка, консультируем по содержанию, воспитанию и дрессировке, коррекции поведения, в том числе в сложных случаях», — подчеркивают на сайте «Триумфа».

Уточним, что цены на тренировки предоставляют по запросу.

Адрес: Бийск, ул. Каховская, 7.

YouTube-каналы о жизни с собаками

My Dog Ru

В блоге «My Dog Ru» кинолог Марина Шангина рассказывает, как правильно дрессировать и разводить собак. Кроме того, она делится с подписчиками информацией о закулисье породных выставок.

Пес , немецкая овчарка , дрессировка. Ирина Пергаева , altapress.ru.

Darina Sweet

«Darina Sweet» — канал, на котором кинолог-любитель Дарина публикует лайфхаки: как выбрать корм для пса, как поладить с собаками разных знаков зодиака и что купить любимому зверю.

Антуан Наджарян

На своем YouTube-канале собаковод Антуан Наджарян учит «искусству общения с собакой», а еще отвечает на вопросы: как контролировать питомца без поводка, как управлять стаей собак и как помочь псу запрыгнуть в багажник.

Пес , немецкая овчарка , дрессировка. Ирина Пергаева , altapress.ru.

Воспитанный питбуль и стафф

Видео в этом блоге посвящены воспитанию питбулей и амстаффов. В них можно найти советы по приручению шерстяных проказников и четкие инструкции, как обучить их командам.

SunnyDog Academy

На канале центра дрессировки «SunnyDog Academy» есть ролики не только о командах. Его создатели объясняют «самое главное» — как выстроить прочное доверие с собакой.