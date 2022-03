Праздник дам. ТОП-7 мест в Барнауле, куда можно сводить подругу, сестру, маму или бабушку

На поэтический вечер

6 марта выступит Анна Егоян — современная поэтесса и чтец, покорившая просторы социальных сетей своим бархатным голосом, эмоциональной подачей, и, безусловно, красотой.

«Поэтический вечер — особенное мероприятие, после которого чувствуешь себя более чистым, светлым и одухотворенным, что особенно ценно и актуально сегодня, на фоне огромного количества грязи и пошлости», — убеждена девушка и с ней трудно поспорить.

Послушать и вдохновиться идем в ДК Барнаула. Начало в 19:00, цена билета 1000−2500 рублей.

На мастер-класс по лепке

Не дарите вазу или кружку — лучше подарите сертификат в гончарную мастерскую «Колокол». Здесь своими руками можно налепить самую разную красоту — от чайной пары и тарелок до набора для суши. Это и в хозяйстве пригодится, и нервы успокоит.

Мастер-классы проводятся ежедневно, кроме понедельника и вторника. Цена — 1200−1700 рублей.

Гончарная школа «Колокол» в Барнауле. Анна Зайкова

На каток

Хорошо, что мы живем в Сибири, где и весной легко можно прокатиться на коньках. После драматического выступления российских фигуристок на Олимпиаде это развлечение стало еще более актуальным.

Катки работают на стадионе «Клевченя», в парке «Центральный», у ТЦ Galaxy и других местах.

На зажигательный концерт

7 марта трибьют-группа Radio Queen представит симфоническое шоу с оркестром «Богемская рапсодия». На концерте прозвучат любимые хиты группы: We Will Rock You, I Want To Break Free, Don’t Stop Me Now, We Are The Champions, Bohemian Rhapsody, Under Pressure и многие другие.

Начало в 19:00, цена билета — 1500−3500 рублей.

Шоу для настоящих леди

На ностальгический спектакль

Ваша дама без ума от Мэрилин Монро и комедии «В джазе только девушки»? Тогда ее точно нужно сводить в музыкальный театр на мюзикл «Шоу для настоящих леди» — театральную версию знаменитого голливудского фильма.

Головокружительный сюжет, искрометный юмор и великолепная музыка унесут вас на один вечер в золотой век джаза. Идем смотреть 8 марта в 17:00. Цена билета — 400−800 рублей.

На романтик в кино

Любовь побеждает все — когда об этом вспомнить, как не в главный весенний праздник? Поэтому бежим на комедию «Хочу замуж» с Милошем Биковичем

и Кристиной Асмус. По сюжету успешная девушка должна выйти замуж за богатого жениха, но тот приревновал ее к первому встречному. Лучший способ отомстить — устроить шикарную свадьбу.

Кино в прокате с 5 марта. Билеты — обязательно на последний ряд.

Барнаульский планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина» Дарья Беркетова

На сеанс в космос

Покажите своей любимой женщине целую вселенную — сделать это просто в планетарии (не забудьте, что он переехал в бывший кинотеатр «Родина»!).

8 марта тут покажут три разные программы — про удивительное многообразие планеты Земля, про интересные факты Солнечной системы и жизнь в бесконечных звездных далях и галактиках.

Сеансы проходят в 11:00, 13:00 и 15:00. Цена билета — 165−200 рублей.